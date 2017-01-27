Для начинающих
2 000 руб.
— 1500 особей—взрослые особи (30-35%), молодь и коконы (70%), субстрат с запасом пищи для червей на 1 месяц. Материнский субстрат объемом 8-10 литров примерным весом 5-7 кг. + подробная инструкция
При заказе на сумму 15 000 руб и более доставка в любой регион РФ –БЕСПЛАТНО.
Старт
3 000 руб.
— 3000 особей—взрослые особи (30-35%), молодь и коконы (70%) , субстрат с запасом пищи для червей на 1 месяц. Материнский субстрат объемом 10-12 литров примерным весом 7-8 кг. + подробная инструкция
При заказе на сумму 15 000 руб и более доставка в любой регион РФ –БЕСПЛАТНО.
Для Бизнеса
6 000 руб.
—10 000 шт особей ----взрослые особи (15%), молодь и коконы (85%), субстрат с запасом пищи для червей на 1 месяц. Материнский субстрат объемом 18-25 литров примерным весом 12-18 кг. + подробная инструкция
При заказе на сумму 15 000 руб и более доставка в любой регион РФ –БЕСПЛАТНО.
Для вермикомпостера
4 500 руб.
—5000 шт особей ----взрослые особи (25%), молодь и коконы (75%), субстрат с запасом пищи для червей на 1 месяц. Материнский субстрат объемом 13-15 литров примерным весом 8-10 кг. + подробная инструкция
При заказе на сумму 15 000 руб и более доставка в любой регион РФ –БЕСПЛАТНО.
БИОГУМУС
1 литр - 10 руб.
Упакован в полиэтиленовый пакет.
Фасовка 10 и 30 литров.
Черви + Вермикомпостер
При совместной покупке любого вермикомпостера и любой семьи червей,действует скидка 10% на маточное поголовье червей.