Для начинающих 2 000 руб. — 1500 особей—взрослые особи (30-35%), молодь и коконы (70%), субстрат с запасом пищи для червей на 1 месяц. Материнский субстрат объемом 8-10 литров примерным весом 5-7 кг. + подробная инструкция При заказе на сумму 15 000 руб и более доставка в любой регион РФ –БЕСПЛАТНО.

Старт 3 000 руб. — 3000 особей—взрослые особи (30-35%), молодь и коконы (70%) , субстрат с запасом пищи для червей на 1 месяц. Материнский субстрат объемом 10-12 литров примерным весом 7-8 кг. + подробная инструкция При заказе на сумму 15 000 руб и более доставка в любой регион РФ –БЕСПЛАТНО.